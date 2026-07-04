Стармер предупредил своего преемника по поводу внешней политики

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил своего вероятного преемника на этом посту, Энди Бернема, что тот не сможет уделять меньше времени решению международных вопросов и сосредоточиться исключительно на внутренних проблемах.

Об этом Стармер заявил в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

На вопрос, сможет ли его потенциальный преемник на посту главы правительства уделять меньше времени дипломатии, чем он сам, и сосредоточиться на внутренних проблемах Великобритании, Стармер ответил: "Нет, я не думаю, что это возможно".

"Часто возникает такая дискуссия – каков правильный баланс между решением международных вопросов и решением внутренних вопросов? Это одно и то же", – добавил премьер-министр.

По мнению Стармера, независимо от того, кто именно возглавит лейбористское правительство, ему придется столкнуться с теми же проблемами.

"Кто бы ни был моим преемником, он столкнется с тем же глобальным конфликтом. Мы постоянно говорим, и это правда, что мы живем в более опасном и нестабильном мире, чем когда-либо за всю мою жизнь. Это не просто фраза, это реальность", – пояснил британский премьер.

Стармер сказал, что его решение подать в отставку было очень "трудным" и "личным".

"Я пытался понять, что лучше всего сделать для меня, для страны, для правительства", – сказал чиновник.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля, Энди Бернем считается следующим премьер-министром Великобритании.

Сам Бернем недавно заявил, что он "на 100 процентов" окажет Украине такой же уровень поддержки в войне с Россией, как и Стармер. Политик также намекнул на желание продолжить усилия по укреплению связей Великобритании с ЕС.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем уберечь Великобританию от ультраправых