В Тюрингии тысячи людей протестуют против съезда ультраправой "Альтернативы для Германии"

В немецком Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия, тысячи людей вышли на протесты и заблокировали подъездные пути к месту проведения партийной конференции ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ").

Об этом сообщает Tagesschau, передает "Европейская правда".

В субботу протестующие из профсоюзов, групп гражданского общества и левых партий собрались в центре Эрфурта, заблокировав проход к месту проведения конференции "АдГ".

Под наблюдением полиции протестующие сидели рядами, блокируя автомагистрали и дороги, ведущие к конференц-центру, где должна состояться партийная встреча.

Фото: Michael Reichel/dpa

Фото: Jacob Schröter/dpa

Как сообщает Reuters со ссылкой на оценки правоохранительных органов, около 15 000 человек присоединились к демонстрациям в Эрфурте и его окрестностях.

На партийной конференции должны переизбрать сопредседателей ультраправой партии – Алису Вайдель и Тино Хрупалла. Это происходит в преддверии ключевых для партии выборов в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, которые, как надеется партия "Альтернатива для Германии", помогут ультраправым проложить путь к успеху на национальном уровне.

Ранее в немецкой полиции сообщали, что на протесты против партийного съезда "АдГ" могут прибыть около 50 000 демонстрантов.

В июне суд в Баварии принял решение, что региональная служба внутренней разведки этой федеральной земли имеет право осуществлять наблюдение за правопопулистской партией "Альтернатива для Германии".

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности укрепления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии", в частности из-за её позиции в отношении России.