Финляндия ввела ограничения на морское и воздушное движение в части Финского залива

Утром в субботу Вооруженные силы Финляндии ввели временные ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.

Отмечается, что с 5:18 утра до 9:18 (по местному времени) Вооруженные силы страны ввели временные ограничения на полеты и пребывание в морской зоне в восточной части Финского залива.

Эти ограничения были введены в качестве меры предосторожности для обеспечения условий работы органов власти и безопасности посторонних лиц, добавили военные.

По данным Yle, эти действия были связаны с войной России против Украины, а именно с пролетами украинских дронов. Примерно в это же время Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре Санкт-Петербурга.

Подобные ограничения Финляндия вводила утром в четверг, 2 июля.

Ранее в Финляндии подтвердили нарушение воздушного пространства российским военно-транспортным самолетом 27 мая – он пробыл в воздушном пространстве страны около двух минут.