У Словаччині проводять референдум щодо "довічних" пенсій та відновлення спецпрокуратури

У Словаччині 4 липня проводять загальнонаціональний референдум з двох питань – щодо скасування так званих довічних пенсій та відновлення Спеціальної прокуратури й Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Референдум, оголошений словацьким президентом Словацької Республіки Петером Пеллегріні, містить два запитання: "Чи згодні ви зі скасуванням так званої довічної пенсії, наприклад, для [прем'єр-міністра] Роберта Фіцо, встановленої у розділі 24а(1)(б) Закону... про умови оплати праці деяких конституційних посадових осіб Словацької Республіки, з поправками?" та "Чи згодні ви з тим, щоб Спеціальна прокуратура та Національне агентство з боротьби зі злочинністю були відновлені?".

Дільниці для голосування відкрилися о 7 ранку та зачиняться о 22 за місцевим часом.

Для того щоб референдум був дійсним, а його результати обов'язковими для виконання, у ньому повинна взяти участь абсолютна більшість виборців, які мають право голосу – понад 50%. Відповідні рішення так само має схвалити абсолютна більшість учасників референдуму.

Петицію щодо проведення голосування ініціювала позапарламентська партія "Демократи". У ній вимагалося винести на референдум три питання, зокрема щодо скорочення терміну повноважень чинного складу парламенту та уряду Роберта Фіцо. Президент відхилив включення цієї пропозиції до референдуму, оскільки, на його думку, вона суперечить Конституції Словаччини.

З моменту повернення до влади у 2023 році на четвертий термін партія Фіцо вжила заходів для ліквідації антикорупційних інституцій, зокрема скасувала Спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними корупційними справами, та розформувала NAKA, елітний поліцейський підрозділ, завданням якого була боротьба з організованою злочинністю.

У листопаді Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.