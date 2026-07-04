В Словакии проходит референдум по вопросу "пожизненных" пенсий и восстановления спецпрокуратуры

4 июля в Словакии проходит общенациональный референдум по двум вопросам – об отмене так называемых пожизненных пенсий и о восстановлении Специальной прокуратуры и Национального агентства по борьбе с преступностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Референдум, объявленный президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини, содержит два вопроса: "Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной пенсии, например, для [премьер-министра] Роберта Фицо, установленной в разделе 24а(1)(б) Закона... об условиях оплаты труда некоторых конституционных должностных лиц Словацкой Республики, с поправками?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы Специальная прокуратура и Национальное агентство по борьбе с преступностью были восстановлены?".

Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 22 по местному времени.

Для того чтобы референдум был действительным, а его результаты – обязательными к исполнению, в нём должно принять участие абсолютное большинство избирателей, имеющих право голоса, – более 50 %. Соответствующие решения также должны быть одобрены абсолютным большинством участников референдума.

Петицию о проведении голосования инициировала внепарламентская партия "Демократы". В ней содержалось требование вынести на референдум три вопроса, в частности о сокращении срока полномочий действующего состава парламента и правительства Роберта Фицо. Президент отклонил включение этого предложения в референдум, поскольку, по его мнению, оно противоречит Конституции Словакии.

С момента возвращения к власти в 2023 году на четвёртый срок партия Фицо приняла меры по ликвидации антикоррупционных институтов, в частности отменила Специальную прокуратуру, которая занималась громкими коррупционными делами, и расформировала NAKA, элитное полицейское подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок к Конституции.

Свои оговорки относительно таких изменений ранее высказала Венецианская комиссия Совета Европы.