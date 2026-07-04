Нідерланди підписали угоду про створення програмного забезпечення для керування дронами

Міністерство оборони Нідерландів підписало угоду з нідерландською оборонною компанією Intelic з метою створення програмної основи для майбутньої екосистеми безпілотних систем.

Про це повідомили в Міноборони країни, передає "Європейська правда".

Завдяки угоді на суму понад 30 млн євро Нідерланди стали першою країною у світі, яка офіційно інвестувала в підхід "Software-First" (програмне забезпечення як пріоритет) у сфері військової взаємосумісності.

У рамках цього партнерства компанія Intelic протягом наступних трьох років співпрацюватиме з Міноборони країни над розробкою та вдосконаленням програмної архітектури, необхідної для об’єднання безпілотних повітряних та наземних систем у єдину оперативну екосистему.

Зазначається, що це значно скоротить час розгортання та навчання операторів, а також гарантуватиме надійну взаємодію різних безпілотних систем.

Важливу роль у цьому проєкті відіграватиме програмне забезпечення NEXUS, яке використовує Україна у війні з Росією.

"Україна вчить нас, що велике значення має не лише апаратне забезпечення, а й програмне забезпечення. Забезпечення взаємодії різних систем безпілотників полегшує ведення бойових дій. Я пишаюся тим, що нідерландська компанія тепер може задовольнити цю потребу", – заявив Дерк Босвейк, державний секретар Міністерства оборони Нідерландів.

Цей підхід значною мірою базується на досвіді передової в Україні, який демонструє необхідність взаємосумісних систем для забезпечення ефективного спостереження, управління ланцюгами постачання та оборони. Система NEXUS використовується на полі бою в Україні з 2025 року, дозволяючи операторам дронів швидко реагувати на мінливі умови.

Нагадаємо, 29 червня президент України Володимир Зеленський обговорював Drone Deal з міністром оборони Данії.

Також Зеленський обговорював угоду щодо дронів з Латвією.