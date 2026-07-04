Нидерланды подписали соглашение о создании программного обеспечения для управления дронами

Министерство обороны Нидерландов подписало соглашение с нидерландской оборонной компанией Intelic с целью создания программной основы для будущей экосистемы беспилотных систем.

Об этом сообщили в Минобороны страны, передает "Европейская правда".

Благодаря соглашению на сумму более 30 млн евро Нидерланды стали первой страной в мире, которая официально инвестировала в подход "Software-First" (программное обеспечение как приоритет) в сфере военной совместимости.

В рамках этого партнерства компания Intelic в течение следующих трех лет будет сотрудничать с Министерством обороны страны над разработкой и совершенствованием программной архитектуры, необходимой для объединения беспилотных воздушных и наземных систем в единую оперативную экосистему.

Отмечается, что это значительно сократит время развертывания и обучения операторов, а также обеспечит надежное взаимодействие различных беспилотных систем.

Важную роль в этом проекте будет играть программное обеспечение NEXUS, которое Украина использует в войне с Россией.

"Украина учит нас, что большое значение имеет не только аппаратное обеспечение, но и программное обеспечение. Обеспечение взаимодействия различных систем беспилотников облегчает ведение боевых действий. Я горжусь тем, что нидерландская компания теперь может удовлетворить эту потребность", – заявил Дерк Босвейк, государственный секретарь Министерства обороны Нидерландов.

Этот подход в значительной степени основан на опыте передовой в Украине, который демонстрирует необходимость взаимосовместимых систем для обеспечения эффективного наблюдения, управления цепочками поставок и обороны. Система NEXUS используется на поле боя в Украине с 2025 года, позволяя операторам дронов быстро реагировать на меняющиеся условия.

Напомним, 29 июня президент Украины Владимир Зеленский обсуждал Drone Deal с министром обороны Дании.

Также Зеленский обсуждал соглашение о дронах с Латвией.