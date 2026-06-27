У центральній Греції спалахнула лісова пожежа

У центральній Греції в суботу гасять лісову пожежу, яка спалахнула поблизу людських осель.

Про це, як пише "європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Мешканцям, які проживають поблизу місця пожежі, що спалахнула в суботу в Віотії (центральна Греція), було надіслано екстрене повідомлення за номером 112 із закликом зберігати пильність та чекати вказівок від влади.

Пожежа спалахнула в лісовій місцевості поблизу Агіос-Васілеос – приморського населеного пункту на північно-східному узбережжі Коринфської затоки.

Пожежна служба мобілізувала 51 пожежника з 17 пожежними машинами, дві піші бригади з 4-го підрозділу EMODE, два літаки для скидання води та два вертольоти.

Місцева влада направила на місце події цистерни з водою.

Як відомо, в останні дні Європа потерпає від рекордної спеки.

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