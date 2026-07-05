В Греции из-за распространения лесного пожара эвакуировали людей

Вечером 4 июля вблизи греческого города Салоники вспыхнул лесной пожар, в результате чего жителям трёх населённых пунктов приказали эвакуироваться.

Об этом сообщила пожарная служба страны, передаёт AP, пишет "Европейская правда".

По данным Греческой пожарной службы, пожар вспыхнул около 20:30 в ущелье в горной местности и быстро распространился на равнины, сжигая преимущественно кустарник.

Пожарная служба отметила, что жилые дома не пострадали, однако было повреждено несколько предприятий.

Фото: AP

Жителям небольших населенных пунктов Антуполи, Филотей и Галини пришли SMS-сообщения с просьбой эвакуироваться.

Также было эвакуировано учреждение, в котором находились 157 человек с особыми потребностями. По данным местных властей, около 120 человек, способных ходить, были размещены в спортивном зале, а остальных разместили в психиатрической больнице.

Ночью власти сообщили, что по подозрению в поджоге задержан 76-летний мужчина. По данным греческой пожарной службы, он "выглядел нетрезвым".

Как отмечается, жители Салоник видели пламя и даже слышали взрывы, когда внутри предприятий горели легковоспламеняющиеся материалы. Густое облако дыма накрыло несколько пригородов и западные районы города.

Фото: AP

Греция, с её длинными, жаркими, сухими и часто ветреными летами, не впервые сталкивается с лесными пожарами. В частности, в конце июня в центральной Греции тушили лесной пожар, который вспыхнул вблизи населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что четыре греческих тепловых спутника были успешно выведены на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9 с космодрома Ванденберг, что стало важным шагом в укреплении потенциала страны в области мониторинга лесных пожаров и климатической устойчивости.