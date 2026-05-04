Греція запустила супутники для моніторингу лісових пожеж

Чотири грецькі теплові супутники були успішно виведені на орбіту ракетою SpaceX Falcon 9 з космодрому Ванденберг, що стало важливим кроком у зміцненні потенціалу країни в галузі моніторингу лісових пожеж та кліматичної стійкості.

Супутники є частиною Національної програми мікросупутників Греції та утворюють першу в країні спеціалізовану супутникову групу для виявлення та відстеження лісових пожеж. Система, розроблена компанією OroraTech, призначена для надання даних майже в режимі реального часу з метою покращення профілактики, готовності та реагування.

Оснащені сучасними тепловими датчиками, супутники забезпечать раннє виявлення осередків загоряння, безперервний моніторинг поширення вогню та детальне картографування уражених територій.

Дані надходитимуть на централізовану платформу, яка збирає та обробляє супутникові дані для використання державними органами, створюючи єдину оперативну систему для державних органів.

Окрім моніторингу лісових пожеж, супутники також збиратимуть високоточні дані про температуру поверхні моря, прибережні зони та внутрішні водойми, а також про землекористування в сільськогосподарських, лісових та міських районах.

За словами офіційних осіб, це сприятиме прийняттю рішень у таких сферах, як охорона навколишнього середовища, управління водними ресурсами та адаптація до зміни клімату.

Згідно з оцінками, проведеними на рівні ЄС, екстремальні погодні умови, що фіксувалися в Європі минулого літа, призвели до короткострокових економічних втрат у розмірі щонайменше 43 млрд євро, а до 2029 року ці витрати, як очікується, зростуть до 126 млрд євро.

Торік влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.