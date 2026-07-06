Німеччина хоче, щоб Іран покрив фінансові витрати на військову місію в Ормузькій протоці

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за те, щоб Іран взяв на себе покриття фінансових витрат на військово-морську операцію європейських держав з розмінування Ормузької протоки.

Слова міністра передає Der Spiegel, пише "Європейська правда".

За словами очільника МЗС Німеччини, Іран повинен покрити витрати на розмінування протоки, оскільки місія усуватиме збитки, завдані міжнародному судноплавству режимом у Тегерані.

"Іран незаконно замінував міжнародний морський шлях", – заявив Вадефуль.

Хоча Німеччина поки що не вимагатиме плати за розмінування Ормузької протоки європейськими державами, міністр переконаний, що ця ідея є виправданою.

Чи дійсно Бундесвер візьме участь в місії з безпеки судноплавства в цьому районі, поки що залишається відкритим питанням. Рішення має бути ухвалено цього літа, але воно залежить від подальшого перебігу мирних переговорів між Іраном і США. Крім того, для участі Німеччини в місії необхідна згода Бундестагу.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що наразі ще немає ніякої визначеності з тим, чи Бундестаг досягне згоди щодо надання мандата Бундесверу на участь у місії в Ормузькій протоці до того, як піде на літню перерву.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Раніше у Франції заявили, що міжнародна місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до розгортання, щойно настануть усі передумови.