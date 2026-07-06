Германия хочет, чтобы Иран покрыл финансовые расходы на военную миссию в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за то, чтобы Иран взял на себя покрытие финансовых расходов на военно-морскую операцию европейских государств по разминированию Ормузского пролива.

Слова министра передает Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

По словам главы МИД Германии, Иран должен покрыть расходы на разминирование пролива, поскольку миссия будет устранять ущерб, нанесенный международному судоходству режимом в Тегеране.

"Иран незаконно заминировал международный морской путь", – заявил Вадефуль.

Хотя Германия пока не будет требовать оплаты за разминирование Ормузского пролива европейскими государствами, министр убежден, что эта идея оправдана.

Примет ли Бундесвер участие в миссии по обеспечению безопасности судоходства в этом районе, пока остается открытым вопросом. Решение должно быть принято этим летом, но оно зависит от дальнейшего хода мирных переговоров между Ираном и США. Кроме того, для участия Германии в миссии необходимо согласие Бундестага.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что на данный момент еще нет никакой определенности в том, достигнет ли Бундестаг согласия о предоставлении мандата Бундесверу на участие в миссии в Ормузском проливе до того, как уйдет на летние каникулы.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Ранее во Франции заявили, что международная миссия по поддержанию безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию, как только будут созданы все необходимые условия.