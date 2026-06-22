Пісторіус не очікує швидких рішень щодо участі Німеччини у місії в Ормузькій протоці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що рішення про участь Бундесверу в місії підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці навряд чи буде швидким.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Пісторіус зазначив, що наразі ще немає ніякої визначеності з тим, чи Бундестаг досягне згоди щодо надання мандата Бундесверу на участь у місії в Ормузькій протоці до того, як піде на літню перерву.

Окрім того, зауважив він, для рішення необхідно, щоб місія вже мала "міжнародну рамку".

Міністр оборони зазначив, що хоча і бажано, щоб питання було вирішене до літньої перерви парламенту, воно залишається рішенням Бундестагу і залежить від депутатів.

Пісторіус додав, що відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку – в інтересах усієї Європи і важливе для постачання енергоресурсів до Німеччини. "Сприяння у тому, щоб судна могли знову ходити безпечно – це у наших інтересах, але не участь у бойових діях", – сказав він.

Тим часом очільник оборонного комітету у Бундестазі Томас Ревекамп від ХДС зауважив, що передумови для розгортання місії в Ормузькій протоці поки не виконані.

Заступниця голови фракції СДПН Сімтьє Мьоллер також висловила сумніви у тому, що рішення про мандат для Бундесверу для участі у місії погодять швидко, тому що ситуація з перемир’ям між США та Іраном залишається дуже невизначеною.

Раніше у Парижі заявили, що міжнародна місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до розгортання, щойно настануть усі передумови.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки.

Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.

Після раунду технічних перемовин між США та Іраном вихідними посередники заявили про прогрес. Зокрема, повідомляють про домовленість створити "лінію зв’язку" для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці.