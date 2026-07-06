Финляндия ограничила полеты над Финским заливом из-за атаки Украины на Россию

Вооруженные силы Финляндии утром в понедельник ввели временные ограничения авиационного движения над восточной частью Финского залива.

Об этом военные сообщили на платформе X, передает "Европейская правда".

Ограничения воздушного движения действовали с 6:10 утра. В 6:48 финская армия также ограничила морское движение в части залива.

Пресс-секретарь Генерального штаба Джере Палданиус сообщил Yle, что ограничения связаны с атаками украинских беспилотников на Россию прошлой ночью. Палданиус добавил, что Силы обороны до сих пор не зафиксировали дронов, которые могли заблудиться в воздушном пространстве Финляндии.

В то же время он не исключил, что такая вероятность существует, и призвал соблюдать инструкции Министерства внутренних дел.

В субботу Финляндия также ограничивала воздушное и морское движение в восточной части Финского залива. Впоследствии там заявили, что ограничения были связаны с атакой Украины по целям в РФ в окрестностях Петербурга.

Подобные ограничения Финляндия ввела утром в четверг, 2 июля.