Молдовські соціалісти бойкотують консультації з президенткою щодо нового прем'єра

Партія соціалістів Республіки Молдова вирішила бойкотувати консультації з президенткою Маєю Санду щодо призначення нового прем’єра.

Про це у себе в соцмережах написав лідер соціалістів Молдови Ігор Додон, повідомляє "Європейська правда".

Додон заявив, що не бачить сенсу йти на консультації до президентської адміністрації, "якщо всім зрозуміло, що вони мають формальний характер і проводяться лише для того, щоб створити видимість дотримання конституції".

"Партія соціалістів не братиме участі в цій лицемірній грі влади. PAS фактично монополізувала всі державні установи, зокрема контролює парламентську більшість. Нехай вони самі обирають собі нового прем’єр-міністра, якщо знайдуть когось – або наївного, або надмірно амбітного – хто добровільно погодиться стати черговою жертвою цього режиму", – зазначив він.

Додон переконаний, що жителі Молдови "хочуть дострокових парламентських виборів, щоб перезапустити політичну систему та покласти край диктатурі однієї партії, яку надмірна концентрація влади призвела до внутрішнього розкладу та повної втрати довіри суспільства".

"Лише шляхом дострокових парламентських виборів можна реально змінити ситуацію в країні. А одразу після їхнього проведення, в новій політичній конфігурації, ми, соціалісти, будемо готові взяти на себе відповідальність. Ми запропонуємо свого кандидата на посаду прем’єр-міністра, який прийде з командою професіоналів, реалістичною програмою порятунку країни та солідним досвідом державного управління", – додав він. Нагадаємо, 3 липня Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Александру Мунтяну розпочав роботу на посаді прем'єра Молдови восени 2025 року.

Детальніше читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу