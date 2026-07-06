Молдовские социалисты бойкотируют консультации с президентом о новом премьере

Партия социалистов Республики Молдова решила бойкотировать консультации с президентом Майей Санду по поводу назначения нового премьера.

Об этом в своих соцсетях написал лидер социалистов Молдовы Игорь Додон, сообщает "Европейская правда".

Додон заявил, что не видит смысла идти на консультации в президентскую администрацию, "если всем понятно, что они носят формальный характер и проводятся лишь для того, чтобы создать видимость соблюдения конституции".

"Партия социалистов не будет участвовать в этой лицемерной игре властей. PAS фактически монополизировала все государственные учреждения, в частности контролирует парламентское большинство. Пусть они сами выбирают себе нового премьер-министра, если найдут кого-то – либо наивного, либо чрезмерно амбициозного – кто добровольно согласится стать очередной жертвой этого режима", – отметил он.

Додон убежден, что жители Молдовы "хотят досрочных парламентских выборов, чтобы перезапустить политическую систему и положить конец диктатуре одной партии, которую чрезмерная концентрация власти привела к внутреннему разложению и полной потере доверия общества".

"Только путём досрочных парламентских выборов можно реально изменить ситуацию в стране. А сразу после их проведения, в новой политической конфигурации, мы, социалисты, будем готовы взять на себя ответственность. Мы предложим своего кандидата на пост премьер-министра, который придет с командой профессионалов, реалистичной программой спасения страны и солидным опытом государственного управления", – добавил он. Напомним, 3 июля Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что руководитель агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. Также в четверг, 2 июля, задержали госсекретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Александру Мунтяну приступил к исполнению обязанностей премьера Молдовы осенью 2025 года.

Подробнее читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как поддельный диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис.