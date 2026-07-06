ЗМІ: у ЄС вважають, що нові санкції можуть стати тригером банківської кризи в Росії

Розвідка однієї з європейських країн прогнозує, що російська банківська система ризикує зіштовхнутися з масштабною кризою, оскільки банки дедалі більше беруть на себе фінансування військової економіки країни.

Про це йдеться у закритому звіті, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У двосторінковому документі, підготовленому протягом останніх тижнів для інформування європейських посадовців про стан російських банків, висвітлюється їхня вразливість до подальших обмежень.

За оцінкою авторів документа, якість кредитних портфелів російських банків погіршується, а державні програми кредитування лише приховують накопичення ризиків.

Також у звіті зазначається, що банки змушені активно кредитувати оборонні підприємства, регіональні проєкти, житловий сектор та інші напрями на пільгових умовах, що збільшує частку потенційно неповернених позик.

"Ця ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, наприклад, амбітний пакет санкцій проти банків", – йдеться у звіті.

За даними звіту, близько 10% корпоративних кредитів у Росії вже є сумнівними, тоді як окремі великі банки у 2025 році повідомляли про рівень проблемних роздрібних кредитів до 15%.

Окрім цього, зазначається, що торік понад 500 тисяч росіян були визнані банкрутами, а понад 13 млн громадян одночасно обслуговують щонайменше три кредити.

У звіті попередили, що будь-який серйозний економічний шок, зокрема новий пакет санкцій, може стати каталізатором банківської кризи.

За інформацією "ЄвроПравди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Також відомо, що Італія та Болгарія висловили занепокоєння щодо планів введення санкцій проти патріарха РПЦ Кирила в рамках 21-го пакета.