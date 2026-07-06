Зеленский ожидает сильных решений от саммита НАТО после очередной российской атаки

Президент Владимир Зеленский призвал принять решительные меры по защите украинского неба на саммите НАТО после очередного российского обстрела.

Об этом он написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Президент Украины отметил, что пока ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot остаются на складах союзников, это поощряет Россию "наносить удары по жилым домам".

Зеленский подчеркнул, что в ночь на понедельник украинская ПВО показала хорошие результаты по сбиванию российских беспилотников и крылатых ракет, но не баллистических. В этом контексте он подчеркнул, что США и Европа имеют возможности остановить террор РФ.

"Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли из саммита НАТО в Анкаре с решительными решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей", – написал он.

Как известно, в ночь на 6 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В результате российских ударов по Киеву на данный момент известно о 11 погибших и около 60 раненых.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву заявил, что главное послание Украины участникам саммита НАТО – это призыв защитить украинских детей от российских баллистических ракет.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский после очередного массированного обстрела Украины Россией заявил, что ожидает положительного ответа президента США Дональда Трампа по поводу лицензий на Patriot.