Посол ЕС об атаке на Киев: РФ пытается измотать Украину и терроризировать её народ

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на фоне очередной массированной атаки на Киев заявила, что таким образом РФ пытается довести до истощения Украину и её народ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матернова написала в своём Facebook.

Посол указала, что РФ понадобилось три дня, чтобы начать новый масштабный комбинированный удар по Киеву.

"Еще до того, как спасатели успели расчистить завалы после атаки на прошлой неделе, на столицу Украины снова посыпались ракеты и дроны", – отметила она.

Матернова подчеркнула, что это был очередной целенаправленный удар по гражданскому населению. Пострадали как минимум 15 многоэтажных жилых домов, в частности девятиэтажный дом в Подольском районе.

"Каждый новый удар несет один и тот же посыл: Россия не стремится к миру. Она пытается измотать Украину, терроризировать её народ и сломить его волю. Ей это не удастся. Это не может удаться", – резюмировала дипломатка.

Как известно, в ночь на 6 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В результате российских ударов по Киеву на данный момент известно об 11 погибших и около 60 раненых.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву заявил, что главное послание Украины участникам саммита НАТО – это призыв защитить украинских детей от российских баллистических ракет.

Президент Владимир Зеленский призвал к решительным решениям по защите украинского неба на саммите НАТО после очередного российского обстрела.