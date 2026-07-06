МЗС Молдови попередило про посилені перевірки, які проводить РФ

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що останнім часом фіксує зростання кількості випадків, коли громадяни країни піддаються посиленим перевіркам та додатковим заходам контролю на кордоні між РФ та Республікою Білорусь.

Про це йдеться в заяві молдовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з наявною інформацією, ці ситуації стосувалися, зокрема, чоловіків віком від 18 до 60 років, осіб, які мають нещодавно видані паспорти, які здійснювали поїздки в Україну, подорожують самостійно або мають також громадянство Російської Федерації.

У зв’язку з цим громадяни Республіки Молдова можуть піддаватися таким процедурам:

поглиблені перевірки та допити, які можуть тривати від 3 до 12 годин;

тимчасове вилучення проїзних документів на час перевірок;

вимога підписання документів про обробку персональних даних та надання доступу до мобільних телефонів, комп’ютерів або інших електронних пристроїв;

були зафіксовані випадки, коли відмова від підписання цих документів призводила до відмови у в’їзді до Росії або до застосування адміністративних заходів;

перегляд, копіювання або завантаження даних, що зберігаються на електронних пристроях;

фотографування та зняття відбитків пальців;

були зареєстровані випадки, коли від деяких осіб вимагали пройти перевірку на поліграфі;

питання про професійну діяльність, членів сім’ї, місце проживання, поїздки до інших держав, зокрема до України, а також про думки щодо війни в Україні чи інших тем політичного характеру;

відмова у в’їзді до РФ або застосування інших заходів, передбачених місцевим законодавством, у разі невиконання вимог влади;

значні затримки, які можуть призвести до пропуску авіарейсів або транспортних стикувань, без видачі підтверджуючих документів;

влада Республіки Молдова отримала інформацію про випадки, коли особи, які перебували під адміністративним затриманням, зазнавали тиску з метою підписання контрактів про зарахування до збройних сил Російської Федерації.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам Республіки Молдова ретельно оцінювати необхідність поїздок до Російської Федерації, заздалегідь ознайомитися з умовами в’їзду та перебування, а також ознайомитися з офіційними рекомендаціями для мандрівників, опублікованими МЗС", – йдеться у заяві.

Громадянам, які зіткнулися з труднощами, рекомендується якомога швидше зв’язатися з відповідним дипломатичним представництвом або консульським відділенням Республіки Молдова.

МЗС продовжує стежити за розвитком ситуації та й надалі інформуватиме про будь-які суттєві зміни, що стосуються умов поїздки та перебування в РФ.

Також варто зазначити, що в МЗС Росії закликали російських громадян уникати поїздок до Молдови через нібито загрозу принижень та безпідставних перевірок.

Відповідне повідомлення з’явилось невдовзі після того, як Росія звинуватила Молдову у "блокуванні дипломатичної пошти" – через нібито затримання в аеропорту Кишинева кур’єрів, які везли листи для посольства, та викликала посла Молдови.

У Міністерстві закордонних справ Молдови відкинули звинувачення.