МИД Молдовы предупредил об усиленных проверках, проводимых РФ

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что в последнее время фиксирует рост числа случаев, когда граждане страны подвергаются усиленным проверкам и дополнительным мерам контроля на границе между РФ и Республикой Беларусь.

Об этом говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Согласно имеющейся информации, эти ситуации касались, в частности, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, лиц с недавно выданными паспортами, совершавших поездки в Украину, путешествующих самостоятельно или имеющих также гражданство Российской Федерации.

В связи с этим граждане Республики Молдова могут подвергаться следующим процедурам:

• углубленные проверки и допросы, которые могут длиться от 3 до 12 часов;

• временное изъятие проездных документов на время проверок;

• требование подписания документов об обработке персональных данных и предоставления доступа к мобильным телефонам, компьютерам или другим электронным устройствам;

• были зафиксированы случаи, когда отказ от подписания этих документов приводил к отказу во въезде в Россию или к применению административных мер;

• просмотр, копирование или скачивание данных, хранящихся на электронных устройствах;

• фотографирование и снятие отпечатков пальцев;

• были зарегистрированы случаи, когда от некоторых лиц требовали пройти проверку на полиграфе;

• задавание вопросов о профессиональной деятельности, членах семьи, месте проживания, поездках в другие государства, в частности в Украину, а также о мнениях относительно войны в Украине или других тем политического характера;

• отказ во въезде в РФ или применение других мер, предусмотренных местным законодательством, в случае невыполнения требований властей;

• значительные задержки, которые могут привести к пропуску авиарейсов или транспортных стыковок, без выдачи подтверждающих документов;

• власти Республики Молдова получили информацию о случаях, когда лица, находившиеся под административным задержанием, подвергались давлению с целью подписания контрактов о зачислении в вооруженные силы Российской Федерации.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Молдова тщательно оценивать необходимость поездок в Российскую Федерацию, заранее ознакомиться с условиями въезда и пребывания, а также ознакомиться с официальными рекомендациями для путешественников, опубликованными МИД", – говорится в заявлении.

Гражданам, столкнувшимся с трудностями, рекомендуется как можно скорее связаться с соответствующим дипломатическим представительством или консульским отделением Республики Молдова.

МИД продолжает следить за развитием ситуации и будет и в дальнейшем информировать о любых существенных изменениях, касающихся условий поездки и пребывания в РФ.

Также стоит отметить, что в МИД России призвали российских граждан избегать поездок в Молдову из-за якобы угрозы унижений и необоснованных проверок.

Соответствующее сообщение появилось вскоре после того, как Россия обвинила Молдову в "блокировании дипломатической почты" – из-за якобы задержания в аэропорту Кишинева курьеров, везших письма для посольства, и вызвала посла Молдовы.

В Министерстве иностранных дел Молдовы отвергли обвинения.