В Естонії готують новий законопроєкт про видалення радянської символіки

Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору, зокрема з об’єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Необхідність підготовки нового закону виникла після того, як у березні 2023 року президент Алар Каріс відмовився затвердити ухвалені парламентом поправки до Будівельного кодексу.

Тоді глава Естонської держави зазначив, що документ не відповідає Конституції через недостатню правову ясність.

Тепер міністерка юстиції та цифрових технологій Лійза-Лі Пакоста заявила, що головним предметом суперечки залишаються будівлі та інші об’єкти з радянською символікою, які були зведені для демонстрації влади радянського режиму.

На її думку, такі об’єкти не повинні вважатися найціннішою частиною культурної спадщини Естонії і можуть бути зняті з державної охорони.

Водночас частина фахівців виступає за збереження їхнього охоронного статусу, через що навколо законопроєкту тривають дискусії.

Голова економічної комісії естонського парламенту Марек Рейнаас повідомив, що між комісією та Міністерством юстиції досягнуто домовленості: відомство підготує новий законопроєкт і внесе його до парламенту восени, після чого депутати приступлять до його розгляду.

За його словами, частина радянської символіки вже була демонтована, проте багато об’єктів досі перебувають під державною охороною, і саме це питання потребує окремого законодавчого рішення.

Пакоста також зазначила, що підготовка змін затягнулася через розбіжності з Міністерством культури.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що після весни 2025 року до них не надходило звернень щодо підготовки цього законопроєкту.

Нещодавно у Молдові група депутатів керівної партії "Дія та солідарність" (PAS) подала до парламенту законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за заперечення, виправдання та схвалення голоду 1946–1947 років та сталінських депортацій.

А у лютому естонські правоохоронні органи порушили кримінальну справу стосовно громадянина Естонії, який намагався перевезти через кордон 170 матрьошок.