В Эстонии готовят новый законопроект об удалении советской символики

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии планирует осенью внести в парламент новый законопроект, который должен урегулировать порядок удаления советской символики из общественного пространства, в частности с объектов, находящихся под государственной охраной как культурное наследие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Необходимость подготовки нового закона возникла после того, как в марте 2023 года президент Алар Карис отказался утвердить принятые парламентом поправки к Строительному кодексу.

Тогда глава эстонского государства отметил, что документ не соответствует Конституции из-за недостаточной правовой ясности.

Теперь министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста заявила, что главным предметом спора остаются здания и другие объекты с советской символикой, которые были возведены для демонстрации власти советского режима.

По её мнению, такие объекты не должны считаться наиболее ценной частью культурного наследия Эстонии и могут быть сняты с государственной охраны.

В то же время часть специалистов выступает за сохранение их охранного статуса, из-за чего вокруг законопроекта продолжаются дискуссии.

Председатель экономической комиссии эстонского парламента Марек Рейнаас сообщил, что между комиссией и Министерством юстиции достигнута договоренность: ведомство подготовит новый законопроект и внесет его в парламент осенью, после чего депутаты приступят к его рассмотрению.

По его словам, часть советской символики уже была демонтирована, однако многие объекты до сих пор находятся под государственной охраной, и именно этот вопрос требует отдельного законодательного решения.

Пакоста также отметила, что подготовка поправок затянулась из-за разногласий с Министерством культуры.

В свою очередь в Министерстве культуры заявили, что после весны 2025 года к ним не поступало обращений относительно подготовки этого законопроекта.

Недавно в Молдове группа депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внесла в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание, оправдание и одобрение голода 1946–1947 годов и сталинских депортаций.

А в феврале эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который пытался перевезти через границу 170 матрешек.