В Молдові пропонують карати за заперечення злочинів сталінського режиму

У Молдові група депутатів керівної партії "Дія та солідарність" (PAS) подала до парламенту законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за заперечення, виправдання та схвалення голоду 1946–1947 років та сталінських депортацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з проєктом закону, особам, які публічно заперечуватимуть, оскаржуватимуть, виправдовуватимуть або схвалюватимуть злочини сталінського режиму проти жителів Молдови, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до п’яти років.

Автори законопроєкту пропонують офіційно визнати голод 1946–1947 років злочином проти людяності, скоєним радянським тоталітарним режимом.

В документі також закликають визначити обов’язки центральних та місцевих органів влади у сфері політики пам’яті, досліджень та освіти, забезпечити пріоритетний доступ до архівних документів з цієї теми, зобов’язати уряд розробити заходи для реалізації закону, зокрема програми збереження пам’яті та розвиток меморіальної інфраструктури.

"Нововведення полягає у прямому включенні слів "депортації або голод" до назви та тексту частини 2 статті 176¹ Кримінального кодексу. Завдяки цьому публічне заперечення, оскарження, схвалення або виправдання цих національних трагедій тягне за собою кримінальну відповідальність – позбавлення волі на строк від шести місяців до п’яти років", – зазначено в документі.

У листопаді минулого року політичні й громадські діячі та історики з Німеччини, а також Польщі та України, звернулися з листом до Міносвіти Німеччини, закликаючи включити тему Голодомору у шкільну програму з історії.

Перед тим президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна працює над тим, щоб у Брюсселі з’явився пам’ятник злочинам нацизму та радянського режиму.