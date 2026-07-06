Глава МЗС Польщі про суперечку з Україною: на жаль, Росія може тішитись

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи ситуацію із суперечкою з українською стороною, заявив, що через різні заяви та дії Росія може бути задоволена тим, як їй вдалося налаштувати поляків і українців одне проти одного.

Заяву польського міністра наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Сікорського пролунав на тлі того, як 11 липня у Польщі відзначатимуть Національний день пам’яті жертв Волинської трагедії.

Основні заходи проводитимуть переважно в Хелмі та Варшаві, тоді як спільні урочистості Польщі та України, найімовірніше, не відбудуться.

"На жаль, різні заяви та дії призвели до того, що росіяни можуть відчувати задоволення від того, як вони нацькували поляків та українців один на одного. Звичайно, історію ми не змінимо. Ми не повернемо до життя жодної жертви. Те, що ми можемо зробити – кожен у себе – це краще зрозуміти власну історію та примиритися, щоб мати спільне майбутнє, а не знищувати одне одного", – підкреслив він.

Нагадаємо, 3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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