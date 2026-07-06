Глава МИД Польши о споре с Украиной: к сожалению, Россия может радоваться

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя ситуацию со спором с украинской стороной, заявил, что из-за различных заявлений и действий Россия может быть довольна тем, как ей удалось настроить поляков и украинцев друг против друга.

Заявление польского министра приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Сикорского прозвучал на фоне того, что 11 июля в Польше будут отмечать Национальный день памяти жертв Волынской трагедии.

Основные мероприятия будут проходить преимущественно в Хелме и Варшаве, тогда как совместные торжества Польши и Украины, скорее всего, не состоятся.

"К сожалению, различные заявления и действия привели к тому, что россияне могут испытывать удовлетворение от того, как они натравили поляков и украинцев друг на друга. Конечно, историю мы не изменим. Мы не вернем к жизни ни одну жертву. То, что мы можем сделать – каждый у себя – это лучше понять собственную историю и примириться, чтобы иметь общее будущее, а не уничтожать друг друга", – подчеркнул он.

Напомним, 3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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