В Ryanair назвали аеропорти, які найбільше страждають від затримок через нову систему в’їзду ЄС

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair назвала європейські аеропорти, де пасажири стикаються з тривалими затримками через нову цифрову систему в’їзду/виїзду ЄС.

Про це повідомляє The Independent, пише "Європейська правда".

Бюджетний авіаперевізник назвав аеропорти Тенерифе-Південь, Пальма, Аліканте та Малага в Іспанії; Мілан-Бергамо в Італії; Краків у Польщі; а також Париж-Бове у Франції як такі, що особливо страждають від системи в’їзду/виїзду (EES).

Ryanair заявила, що ці аеропорти "не готові" до обслуговування великих пасажиропотоків під час пікового літнього сезону через "недостатню кількість персоналу, терміналів та готовності систем".

Галузеві групи, включаючи "Авіакомпанії для Європи" (Airlines for Europe) та Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (IATA), звернулися до Єврокомісії з листом, у якому висловили серйозну стурбованість через довгі черги на кордоні та затримки для тих, хто подорожує до ЄС та з нього.

Згідно з правилами, громадяни країн, що не входять до ЄС, здають відбитки пальців та фотографуються замість традиційного штампування паспортів. Проте запуск системи, за який відповідають національні уряди, супроводжувався технічними проблемами, що призвело до різкого зростання часу очікування для іноземних гостей.

Раніше Брюссель заперечував наявність масових недоліків у системі, але президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю визнала, що "технічні проблеми" вимагатимуть значної роботи для їх вирішення.

Нещодавно керівник компанії, що управляє аеропортами Рима заявив, що аеропорти італійської столиці будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.