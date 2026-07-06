СМИ: в ЕС считают, что новые санкции могут стать триггером банковского кризиса в России

Разведка одной из европейских стран прогнозирует, что российская банковская система рискует столкнуться с масштабным кризисом, поскольку банки всё в большей степени берут на себя финансирование военной экономики страны.

Об этом говорится в закрытом отчете, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В двухстраничном документе, подготовленном в течение последних недель для информирования европейских чиновников о состоянии российских банков, освещается их уязвимость перед дальнейшими ограничениями.

По оценке авторов документа, качество кредитных портфелей российских банков ухудшается, а государственные программы кредитования лишь маскируют накопление рисков.

Также в отчете отмечается, что банки вынуждены активно кредитовать оборонные предприятия, региональные проекты, жилищный сектор и другие направления на льготных условиях, что увеличивает долю потенциально невозвратных кредитов.

"Эта ситуация создает иллюзию динамичной экономики, что на самом деле скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок, например, амбициозный пакет санкций против банков", – говорится в отчете.

По данным отчета, около 10% корпоративных кредитов в России уже являются сомнительными, тогда как отдельные крупные банки в 2025 году сообщали об уровне проблемных розничных кредитов до 15%.

Кроме того, отмечается, что в прошлом году более 500 тысяч россиян были признаны банкротами, а более 13 млн граждан одновременно обслуживают как минимум три кредита.

В отчете предупредили, что любой серьезный экономический шок, в частности новый пакет санкций, может стать катализатором банковского кризиса.

По информации "ЕвроПравды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

Также известно, что Италия и Болгария выразили обеспокоенность по поводу планов введения санкций против патриарха РПЦ Кирилла в рамках 21-го пакета.