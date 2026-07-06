Пашинян на Урале заявил о намерении наладить отношения Армении с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что его страна сможет наладить отношения с Россией и решить некоторые "проблемные вопросы".

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром России Михаилом Мишустиным пресс-конференции в Екатеринбурге, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время своего визита в Россию Пашинян отметил, что рассматривает эту встречу как "хорошую возможность, как говорится, синхронизировать наши часы".

"В последнее время возник ряд проблемных вопросов, и, конечно, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы", – сказал он.

Также он заявил, что Армения стремится к "дальнейшему развитию отношений с Российской Федерацией", а также подчеркнул, что его страна заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка, из-за сближения Армении с ЕС. Подробнее на эту тему читайте в статье Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на Запад.

1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Баку объявила о запуске новых программ ЕС для поддержки мира на Южном Кавказе, которые предусматривают финансирование в размере 220 млн евро для поддержки инфраструктуры и приграничных общин.

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