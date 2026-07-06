Рютте после атаки РФ: союзники должны обеспечить, чтобы Украина получила всё необходимое

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюттепрокомментировал последнюю российскую атаку на Украину, призвав союзников обеспечить поддержку Киева.

Об этом генсек НАТО заявил на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он отметил, что, несмотря на то, что Украина меняет динамику в свою пользу, Россия продолжает свои атаки.

"Но им нужна наша постоянная поддержка, особенно в сфере противовоздушной обороны. Россия продолжает ракетные атаки на украинские города; только прошлой ночью произошло еще одно ужасное нападение", – сказал Рютте, добавив, что его мысли сейчас с пострадавшими и близкими жертв.

"Союзники и партнеры по НАТО должны и впредь обеспечивать, чтобы Украина получала то, что ей нужно. Позвольте высказаться четко. Все союзники должны приложить усилия, чтобы наша поддержка Украины продолжала поступать. Ведь ваша безопасность так тесно связана с нашей собственной", – заявил он.

Как известно, в ночь на 6 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В результате российских ударов по Киеву на данный момент известно о 15 погибших и около 60 раненых.

Президент Владимир Зеленский призвал к решительным решениям по защите украинского неба на саммите НАТО после очередного российского обстрела.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву заявил, что главное послание Украины участникам саммита НАТО – это призыв защитить украинских детей от российских баллистических ракет.