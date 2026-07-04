В Іспанії лісова пожежа неподалік Барселони спустошила понад 2000 гектарів
Новини — Субота, 4 липня 2026, 15:38 —
В Іспанії неподалік Барселони триває боротьба з пожежею на території природного парку, вона спустошила вже близько 2300 гектарів – переважно лісу.
Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".
Пожежа почалась у п’ятницю у муніципалітеті Ла-Бісбал-д'Ампурда, що північніше Барселони, та поширилась на територію прилеглого національного парку. До боротьби з вогнем протягом ночі були залучені близько 500 пожежників, що дозволило стабілізувати правий фланг пожежі.
🇪🇸 La Generalitat de Cataluña pedirá la ayuda de la UME para SOFOCAR el gran incendio en Bisbal d'Empordà (Girona)
"Está FUERA de control"pic.twitter.com/QyTxPLynyo– Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) July 3, 2026
Вогонь спустошив 2300 гектарів, переважно лісу. Також згорів один будинок і фермерська будівля, минулось без постраждалих.
У зв’язку з пожежею мешканцям прилеглих семи муніципалітетів – близько 12 тисяч осіб – рекомендували залишатися вдома із зачиненими вікнами і не намагатись залишити район пожежі, доки про це немає прямих розпоряджень.
В пожежно-рятувальній службі наголосили, що самостійна евакуація є ризиком, тому що люди можуть потрапити у вогняну пастку на дорозі – як сталось кілька років тому у Португалії.
З низкою лісових пожеж борються також на півдні Франції, через одну з них евакуйовували понад 2000 відпочивальників з кемпінгів.
Днями очікується повернення спекотних температур до регіону, у зв’язку з чим французькі лікарні перелаштовують роботу, готуючись до нового напливу пацієнтів.