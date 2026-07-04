В Іспанії лісова пожежа неподалік Барселони спустошила понад 2000 гектарів

В Іспанії неподалік Барселони триває боротьба з пожежею на території природного парку, вона спустошила вже близько 2300 гектарів – переважно лісу.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Пожежа почалась у п’ятницю у муніципалітеті Ла-Бісбал-д'Ампурда, що північніше Барселони, та поширилась на територію прилеглого національного парку. До боротьби з вогнем протягом ночі були залучені близько 500 пожежників, що дозволило стабілізувати правий фланг пожежі.

🇪🇸 La Generalitat de Cataluña pedirá la ayuda de la UME para SOFOCAR el gran incendio en Bisbal d'Empordà (Girona)



"Está FUERA de control"pic.twitter.com/QyTxPLynyo – Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) July 3, 2026

Вогонь спустошив 2300 гектарів, переважно лісу. Також згорів один будинок і фермерська будівля, минулось без постраждалих.

EFE/David Borrat

У зв’язку з пожежею мешканцям прилеглих семи муніципалітетів – близько 12 тисяч осіб – рекомендували залишатися вдома із зачиненими вікнами і не намагатись залишити район пожежі, доки про це немає прямих розпоряджень.

EFE/David Borrat

В пожежно-рятувальній службі наголосили, що самостійна евакуація є ризиком, тому що люди можуть потрапити у вогняну пастку на дорозі – як сталось кілька років тому у Португалії.

З низкою лісових пожеж борються також на півдні Франції, через одну з них евакуйовували понад 2000 відпочивальників з кемпінгів.

Днями очікується повернення спекотних температур до регіону, у зв’язку з чим французькі лікарні перелаштовують роботу, готуючись до нового напливу пацієнтів.