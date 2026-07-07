В Бельгии предостерегли Трампа от нападок на Мелони

Министр обороны Бельгии Тео Франкен встал на защиту итальянского премьер-министра Джорджи Мелони после того, как она в очередной раз стала объектом насмешек со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом Франкен заявил в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Бельгийский министр заявил, что европейцам следует быть осторожными, чтобы не настроить против себя Трампа, однако в этом должны быть определённые пределы – особенно когда речь идёт о нападках на Мелони.

"Конечно, он нам нужен как союзник, но не трогайте Мелони. Она – королева правоцентристов в Европе. Она – альфа. Оставьте её в покое", – сказал Франкен.

В воскресенье вечером Трамп опубликовал фото Мелони, пошутив, что ему понадобится судебный запрет на приближение.

"Я её люблю, она консервативна, она полностью на одной волне со мной… и на каком основании вы собираетесь ссориться? Из-за фотографии!" – прокомментировал скандал бельгийский министр.

Глава Минобороны Бельгии подчеркнул, что ЕС ещё далеко не готов защищать себя без постоянной помощи США, поэтому европейцам "нужно держать американцев на своей стороне". По его словам, Европе понадобится "от пяти до десяти лет", чтобы нарастить военный потенциал, который в настоящее время обеспечивают США.

"Нам нужны американцы, поэтому нужно быть дипломатичными, прислушиваться к их словам, стараться быть вежливыми", – добавил Франкен.

В воскресенье президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Анкаре в очередной раз высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях. Трамп опубликовал фото с саммита "Группы семи", который состоялся в прошлом месяце во Франции, на котором итальянская премьер-министр смотрит на него. На снимке есть надпись "Restraining order needed", что в переводе означает "Нужен ограничительный приказ".

В прошлом месяце итальянская премьер-министр возмутилась заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла хозяина Белого дома о совместном фото на саммите "Группы семи". Мелони заявила, что заявления Трампа полностью выдуманы.

20 июня Трамп пошёл на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянская лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что её популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.