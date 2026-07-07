В ОП предупредили о новых "эскалационных шагах" со стороны Польши

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что на этой неделе ожидается пик эскалации в украинско-польских отношениях, связанный с Национальным днем памяти жертв Волынской трагедии в Польше.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает "Европейская правда".

По информации главы ОП, Польша готовит "ряд незрелых эскалационных шагов" к 11 июля, когда в стране отмечают Национальный день памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

"Судя по той информации, которой я располагаю, они готовят целый ряд, на мой взгляд, необдуманных шагов, ведущих к эскалации. Поэтому, очевидно, все это (обострение напряженности в отношениях. – Ред.) сейчас продолжится", – заявил Буданов.

В то же время чиновник подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов от Польши.

"Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, – это Российская Федерация. Без обид в адрес Польши – но она немного мощнее, чем Польша. И мы его все равно не приняли", – подчеркнул глава ОП.

На вопрос, как Украина будет реагировать на эскалационные шаги Варшавы, Буданов отметил, что "молча сидеть никто не будет".

По данным последнего опроса, почти половина респондентов в Польше считают Украину ответственной за эскалацию конфликта между Варшавой и Киевом.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил "позитивные сигналы" от действующих и бывших высокопоставленных чиновников Украины, но ожидает от Киева первого шага для деэскалации напряженности в двусторонних отношениях.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Польшей.