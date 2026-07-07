Нідерланди анонсували оборонні контракти на понад 3 млрд євро на форумі НАТО

Нідерланди оголосять про угоди та плани в галузі оборони на суму понад 3 млрд євро на форумі НАТО в Анкарі у вівторок, який передує саміту політичних лідерів альянсу,

Про це в інтерв’ю агентству Reuters розповіла міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця оборонного відомства зазначила, що серед оголошень будуть партнерські угоди з Бельгією у сфері протиповітряної оборони та з Великою Британією щодо військових кораблів.

Вона також додала, що Нідерланди планують розширити співпрацю з Німеччиною в рамках спільних проєктів.

"У нас є кілька рівнів планів із сусідніми країнами в рамках НАТО. Що стосується Нідерландів, то це буде… значно більше за 3 мільярди євро, які ми отримаємо у вигляді не лише обіцянок, а й конкретних планів", – сказала міністерка.

Вона не надала додаткових подробиць напередодні офіційних оголошень, які мають стати частиною цілої лавини заяв членів НАТО на форумі, покликаних продемонструвати, що вони збільшують видатки на оборону, як того вимагає президент США Дональд Трамп.

На запитання, чи впевнена вона, що США залишаться в НАТО, незважаючи на натяки Трампа на те, що він, можливо, більше не буде відданий альянсу, Єшилгьоз-Зегеріус відповіла: "Я мушу бути впевненою, бо знаю, що ми потрібні одне одному".

"Ми потрібні одне одному… заради нашої власної безпеки", – додала вона.

За словами міністерки, "для Європи корисно більше інвестувати у власну оборону та оборонну промисловість, незалежно від того, хто саме перебуває в Білому домі на цей момент".

Також стало відомо, що Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони (MDM), який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що держави Північноатлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби.