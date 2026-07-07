Нидерланды анонсировали оборонные контракты на сумму свыше 3 млрд евро на форуме НАТО

Нидерланды объявят о сделках и планах в сфере обороны на сумму свыше 3 млрд евро на форуме НАТО в Анкаре во вторник, который предшествует саммиту политических лидеров альянса,

Об этом в интервью агентству Reuters рассказала министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус, сообщает "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства отметила, что среди объявлений будут партнерские соглашения с Бельгией в сфере противовоздушной обороны и с Великобританией в отношении военных кораблей.

Она также добавила, что Нидерланды планируют расширить сотрудничество с Германией в рамках совместных проектов.

"У нас есть несколько уровней планов с соседними странами в рамках НАТО. Что касается Нидерландов, то это будет… значительно больше 3 миллиардов евро, которые мы получим не только в виде обещаний, но и конкретных планов", – сказала министр.

Она не раскрыла дополнительных подробностей в преддверии официальных объявлений, которые должны стать частью целой лавины заявлений членов НАТО на форуме, призванных продемонстрировать, что они увеличивают расходы на оборону, как того требует президент США Дональд Трамп.

На вопрос, уверена ли она, что США останутся в НАТО, несмотря на намеки Трампа на то, что он, возможно, больше не будет предан альянсу, Ешилгёз-Зегериус ответила: "Я должна быть уверена, потому что знаю, что мы нужны друг другу".

"Мы нужны друг другу… ради нашей собственной безопасности", – добавила она.

По словам министра, "для Европы полезно больше инвестировать в собственную оборону и оборонную промышленность, независимо от того, кто именно находится в Белом доме в данный момент".

Также стало известно, что Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша создадут новый многосторонний механизм финансирования обороны (MDM), направленный на укрепление оборонных возможностей и повышение эффективности расходов союзников.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства Североатлантического альянса достигли показателя в 4% ВВП ежегодных расходов на оборонные нужды.