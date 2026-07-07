Чехия не будет блокировать решение саммита НАТО по Украине, но не будет выделять помощь

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не планирует блокировать решение саммита НАТО о предоставлении Украине по 70 млрд евро военной поддержки в 2026–2027 годах.

Об этом он заявил перед отъездом в Анкару, сообщают České Noviny, передает "Европейская правда".

Бабиш отметил, что Чехия на саммите НАТО не будет брать на себя финансовых обязательств по поддержке Украины.

Как известно, в Анкаре союзники должны поддержать предложение предоставить Украине 70 миллиардов евро в этом году и как минимум такую же сумму в следующем году. Бабиш заявил, что Чехия не будет блокировать этот план, но не будет участвовать в оказании помощи.

"Мы, конечно, не будем выделять средства из чешского бюджета на Украину, поскольку эти деньги нам в первую очередь нужны для выполнения требования о двух процентах (расходов на оборону – ред.), поэтому логично, что эти средства, как и раньше, выделят крупные страны", – добавил чешский премьер.

Президент Чехии Петр Павел придерживается иного мнения. Он заявил, что для Праги было бы нелогично затруднять себе участие в предстоящем восстановлении Украины, поскольку он считает, что в этом процессе будут участвовать государства, которые оказывали Киеву наибольшую поддержку.

"С нашей точки зрения было бы неразумно, если бы мы через четыре с половиной года, в течение которых мы интенсивно поддерживаем Украину, затруднили себе позицию относительно возможного участия в её восстановлении, прекратив её поддержку", – заявил Павел.

Он добавил, что суверенная Украина с сильной и хорошо оснащённой армией является одной из лучших гарантий безопасности в Европе.

"Будет важно обсудить и на уровне Чехии, как мы подойдем к этому вопросу в долгосрочной перспективе", – отметил президент.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.

Стоит отметить, что глава правительства Польши Дональд Туск призвал членов польской делегации, отправляющейся на саммит НАТО в Анкаре, быть осторожными с дальнейшими заявлениями о финансовой поддержке Украины со стороны Варшавы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас готовятся.