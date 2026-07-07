Глава МИД Латвии не верит, что Россия решится напасть на НАТО

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже не считает, что Россия готова напасть на какую-либо из стран НАТО, однако ожидает дальнейших попыток дестабилизации со стороны Москвы.

Об этом она заявила на дискуссии "Почему Нарва не следующая и другие мифы" в рамках саммита НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя тему дискуссии, в которой этот эстонский город упоминается как следующая жертва российской агрессии, Браже подчеркнула, что в таком случае следующей будет не Нарва, а НАТО.

"Готова ли Россия атаковать НАТО? Нет. Но хочет ли она дестабилизировать НАТО? Да, конечно", – сказала она.

Браже при этом перечислила проблемы России: ослабленные войной вооруженные силы, падение экономики, эрозия политического единства.

"Но это не должно отвлекать нас от собственного укрепления, инвестиций во внутреннюю безопасность, разведывательного сотрудничества. И мы должны больше доверять НАТО", – сказала Браже.

Ранее латвийская разведка также сообщила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

Министерство обороны Нидерландов в стратегическом документе предположило, что в случае перерыва в войне с Украиной Россия может начать ограниченную операцию против страны НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.