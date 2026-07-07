Рютте – європейцям: Визнайте, що Трамп має рацію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що американський президент Дональд Трамп мав рацію, коли тиснув на союзників щодо збільшення витрат на оборону та коли розпочав війну проти Ірану.

Про це Рютте сказав в інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Генсек Альянсу висловив схвалення політиці президента США, яка часом дратувала інших союзників; багато з них сумніваються у відданості Трампа НАТО після його погроз анексувати Гренландію, сумнівів у зобов'язанні щодо спільної оборони за статтею 5, нападок на інших лідерів, рішення вивести частину американських військ з Німеччини та перегляду Пентагоном військової присутності в Європі.

"Мені просто подобається ця людина. Я думаю, що те, що він робить для НАТО, – це чудова новина", – сказав Рютте.

"Президент Трамп [по суті] досягає того, чого намагалися досягти американські президенти з часів Ейзенхауера, а саме вирівнювання витрат на оборону між США та Європою", – додав він.

Генсек НАТО заявив, що цьогорічний саміт буде "трансформаційним", а також призведе до виділення мільярдного фінансування критично важливих оборонних програм.

Рютте наполягав, що європейські країни роблять набагато більше для нарощування свого військового потенціалу, щоб брати на себе більшу частку захисту континенту.

"Ви маєте побудувати Альянс, що буде стійким і тому не буде надмірно залежним від США – як сильнішу Європу в сильнішому НАТО, де європейці та канадці дійсно активізуються", – сказав генеральний секретар НАТО.

"Ми мусимо це зробити через загрозу з боку росіян, і ми бачимо, що росіяни роблять в Україні", – сказав Рютте, додавши, що метою є захист мільярда людей у ​​країнах НАТО "від російської загрози, масового нарощування військ Китаєм та того факту, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран працюють разом".

Високопосадовець Білого дому заявив, що Трамп приїжджає до Анкари з "поєднанням оптимізму, але також певного рівня занепокоєння щодо Ірану". Президент США неодноразово критикував союзників за те, що він називав відсутністю допомоги у війні проти Тегерану.

Рютте наполягав, що, попри розбіжності, Альянс все ще об'єднаний зі США повноцінним партнерством.

"Я думаю, що президент має рацію, що є окремі випадки, коли він справедливо розчарований, але якщо подивитися на ширшу картину того, що роблять європейці, то вона величезна", – сказав він.

За даними ЗМІ, Трамп вирушив на саміт НАТО в Анкарі в поганому настрої, і наразі немає впевненості, що зустріч лідерів пройде гладко.

У Туреччині сподіваються, що теплі стосунки між президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і американським лідером Дональдом Трампом допоможуть подолати розбіжності всередині НАТО під час саміту.