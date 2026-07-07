Глава МЗС Туреччини: дружба Ердогана з Трампом може сприяти зняттю напруженості в НАТО

Туреччина має намір використати теплі стосунки між президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і американським лідером Дональдом Трампом для подолання розбіжностей всередині НАТО під час майбутнього саміту в Анкарі.

Про це в інтерв’ю The New York Times розповів глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє "Європейська правда".

Погрози Трампа знизити роль США в НАТО – або взагалі вийти з Альянсу – змусили інших членів шукати нові варіанти забезпечення безпеки.

Трамп також звинуватив союзників по НАТО в нелояльності за те, що вони не підтримали американо-ізраїльську війну проти Ірану, проти якої виступили багато партнерів.

Незважаючи на пряму критику на адресу деяких лідерів країн НАТО, Трамп підтримує теплі стосунки з Ердоганом, називаючи його "другом" і "великим лідером".

Фідан заявив, що стосунки Ердогана з американським президентом можуть допомогти послабити напруженість усередині НАТО.

"Для Трампа це просто питання довіри та дружби", – сказав Фідан.

Він додав, що Туреччина має намір "використовувати цю дружбу на благо спільної справи, на благо всієї сім’ї НАТО".

За даними ЗМІ, Трамп вирушив на саміт НАТО в Анкарі в поганому настрої, і наразі немає впевненості, що зустріч лідерів пройде гладко.

Повідомляли також, що союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.