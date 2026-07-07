Рютте – европейцам: признайте, что Трамп прав

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что американский президент Дональд Трамп был прав, когда оказывал давление на союзников с целью увеличения расходов на оборону и когда начал войну против Ирана.

Об этом Рютте заявил в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Генеральный секретарь Альянса одобрил политику президента США, которая порой раздражала других союзников; многие из них сомневаются в приверженности Трампа НАТО после его угроз аннексировать Гренландию, сомнений в обязательстве по совместной обороне в соответствии со статьей 5, нападок на других лидеров, решения вывести часть американских войск из Германии и пересмотра Пентагоном военного присутствия в Европе.

"Мне просто нравится этот человек. Я думаю, что то, что он делает для НАТО, – это отличная новость", – сказал Рютте.

"Президент Трамп [по сути] достигает того, чего пытались добиться американские президенты со времён Эйзенхауэра, а именно выравнивания расходов на оборону между США и Европой", – добавил он.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что саммит этого года станет "трансформационным", а также приведет к выделению миллиардного финансирования критически важных оборонных программ.

Рютте подчеркнул, что европейские страны делают гораздо больше для наращивания своего военного потенциала, чтобы взять на себя большую долю ответственности за защиту континента.

"Вы должны построить Альянс, который будет устойчивым и поэтому не будет чрезмерно зависимым от США – сильную Европу в сильном НАТО, где европейцы и канадцы действительно активизируются", – сказал генеральный секретарь НАТО.

"Мы должны это сделать из-за угрозы со стороны россиян, и мы видим, что россияне делают в Украине", – сказал Рютте, добавив, что целью является защита миллиарда человек в странах НАТО "от российской угрозы, массового наращивания войск Китаем и того факта, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран работают вместе".

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп приезжает в Анкару с "смесью оптимизма, но также и определенной долей беспокойства по поводу Ирана". Президент США неоднократно критиковал союзников за то, что он называл отсутствием помощи в войне против Тегерана.

Рютте настаивал, что, несмотря на разногласия, Альянс по-прежнему связан с США полноценным партнерством.

"Я думаю, что президент прав в том, что бывают отдельные случаи, когда он справедливо разочарован, но если посмотреть на более широкую картину того, что делают европейцы, то она огромна", – сказал он.

По данным СМИ, Трамп отправился на саммит НАТО в Анкаре в плохом настроении, и пока нет уверенности, что встреча лидеров пройдет гладко.

В Турции надеются, что теплые отношения между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским лидером Дональдом Трампом помогут преодолеть разногласия внутри НАТО во время саммита.