Президент Молдовы назначила временного премьера

Исполняющий обязанности вице-премьера и министра экономического развития и цифровизации Эужен Осмокеску временно возглавит правительство Молдовы после отставки Александру Мунтяну.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, соответствующий указ подписала президент Молдовы Майя Санду.

Как сообщили в администрации президента, 7 июля Санду подписала указ о назначении Осмокеску временным премьер-министром с 8 июля до формирования нового правительства.

После этого Мунтяну опубликовал в соцсетях сообщение о своей отставке и поблагодарил министра за то, что тот взял на себя "эту ответственность".

"Начиная с завтрашнего дня, в соответствии с указом президента, временную должность премьер-министра будет занимать заместитель премьер-министра Эуджен Осмокеску. Я благодарю его за то, что он взял на себя эту ответственность, и желаю ему успехов. Я полностью уверен, что он обеспечит непрерывность деятельности правительства", – отметил Мунтяну.

Осмокеску также опубликовал в соцсетях пост, в котором подтвердил своё назначение и поблагодарил президента за выраженное доверие, а коллег из правительства – за поддержку.

"Я с честью беру на себя эту ответственность. Моим приоритетом в этот период будет обеспечение непрерывности деятельности правительства, поддержка институциональной стабильности и продвижение необходимых решений в интересах граждан Молдовы. Мы продолжим работать на благо страны и выполнять взятые на себя обязательства", – добавил он.

Напомним, 3 июля Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что руководитель агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. Также в четверг, 2 июля, задержали госсекретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Александру Мунтяну приступил к исполнению обязанностей премьера Молдовы осенью 2025 года.

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