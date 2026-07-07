Міністр оборони Польщі запевняє, що Навроцький знав про постачання ракет Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що оточення президента Кароля Навроцького "бреше", коли стверджує, нібито глава держави не знав про передачу Україні ракет для систем ППО Patriot.

Про це міністр написав в X, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Косіняка-Камиша пролунали після того, як його міністерство розсекретило дані про військову допомогу Україні, зокрема і щодо таємної передачі ракет PAC-3 до систем Patriot.

Після цього голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький заявив, що рішення про передачу озброєння належить виключно до компетенції уряду та не передбачає ані консультацій, ані участі польського президента.

У відповідь на це міністр оборони наголосив, що оточення Навроцького "бреше, стверджуючи, що президент Навроцький не знав про обладнання, яке передавалося Україні".

За словами посадовця, це питання обговорювалося на засіданнях Комітету з питань безпеки Ради міністрів за участю представника Бюро національної безпеки. Як зазначив Косіняк-Камиш, такі засідання проводилися 10 лютого 2026 року, 17 лютого та 24 березня.

Він зазначив, що інформацію отримав також Збігнєв Богуцький, глава канцелярії президента, і що генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив про це з самим Навроцьким. "В чиїх інтересах ви брешете?" – запитав Косіняк-Камиш.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач так само стверджував, що уряд не консультувався щодо передачі ракет Україні ні з президентом, ні з Бюро національної безпеки.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

У відповідь на це Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У понеділок глава Міноборони визнав, що на прохання генерального секретаря НАТО, Європейського командування ЗС США та командувача Об’єднаних сил США в Європі, а також після консультацій із групою операторів Польща ухвалила рішення щодо передачі Україні ракет для системи ППО Patriot.