Министр обороны Польши утверждает, что Навроцкий знал о поставках ракет в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что окружение президента Кароля Навроцкого "лжет", когда утверждает, будто глава государства не знал о передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом министр написал в X, сообщает "Европейская правда".

Комментарии Косиняка-Камыша прозвучали после того, как его министерство рассекретило данные о военной помощи Украине, в том числе и о тайной передаче ракет PAC-3 для систем Patriot.

После этого глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий заявил, что решение о передаче вооружения относится исключительно к компетенции правительства и не предусматривает ни консультаций, ни участия польского президента.

В ответ на это министр обороны подчеркнул, что окружение Навроцкого "лжет, утверждая, что президент Навроцкий не знал об оборудовании, которое передавалось Украине".

По словам чиновника, этот вопрос обсуждался на заседаниях Комитета по вопросам безопасности Совета министров с участием представителя Бюро национальной безопасности. Как отметил Косиняк-Камыш, такие заседания проводились 10 февраля 2026 года, 17 февраля и 24 марта.

Он отметил, что информацию получил также Збигнев Богуцкий, глава канцелярии президента, и что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил об этом с самим Навроцким. "В чьих интересах вы лжете?" – спросил Косиняк-Камыш.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач также утверждал, что правительство не консультировалось по поводу передачи ракет Украине ни с президентом, ни с Бюро национальной безопасности.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

В ответ на это Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, предоставленную после начала полномасштабного вторжения России.

В понедельник глава Минобороны признал, что по просьбе генерального секретаря НАТО, Европейского командования ВС США и командующего Объединёнными силами США в Европе, а также после консультаций с группой операторов Польша приняла решение о передаче Украине ракет для системы ПВО Patriot.