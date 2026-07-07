Зеленский намекнул, что перехватчики для Patriot есть не только у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют решающее значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, и отметил, что эти ракеты есть не только у США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время общения с СМИ в Анкаре совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский отметил, что сейчас самое важное для Украины – найти способ получить "как можно быстрее как можно больше" ракет-перехватчиков для Patriot, и он будет говорить об этом с Рютте.

"Мы понимаем, кто из наших друзей – не только американцы, кстати – обладает такими возможностями. Нам это крайне необходимо, это насущная потребность. Думаю, все вы видели эти российские удары", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что возможности ПВО важны и для защиты гражданского населения, и для армии.

"Конечно, мы видим слабость России, мы её ощущаем – но этого всё ещё недостаточно. Нужно больше давления, больше антибаллистических ракет и больше санкций против России", – добавил президент.

Также Зеленский призвал партнёров поддержать украинские усилия по получению лицензии на производство ракет для систем Patriot в Украине.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на то, что саммит НАТО приблизит принятие решений, которые будут благоприятными для Украины в вопросе перехватчиков для сбивания баллистических ракет.