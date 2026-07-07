У Британії заявили про атаку безпілотника на танкер в Ормузькій протоці

Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) заявив, що танкер зазнав атаки невідомого дрона під час проходження в Ормузькій протоці.

Про це UKMTO повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За даними UKMTO, танкер уразив невідомий БпЛА, внаслідок чого судно зазнало незначних пошкоджень корпусу.

Про жертви чи вплив на навколишнє середовище не повідомляється, а судно продовжує рух до наступного порту.

Як передає AP, іранське державне телебачення повідомило про атаку, зазначивши, що танкер зі зрідженим природним газом зазнав нападу після того, як "проігнорував попередження". Водночас Іран не взяв на себе безпосередню відповідальність за інцидент.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Раніше у Франції заявили, що міжнародна місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до розгортання, щойно настануть усі передумови.