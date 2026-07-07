В Британии заявили об атаке беспилотника на танкер в Ормузском проливе

Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявил, что танкер подвергся атаке неизвестного дрона во время прохождения через Ормузский пролив.

Об этом UKMTO сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По данным UKMTO, танкер был поражен неизвестным БПЛА, в результате чего судно получило незначительные повреждения корпуса.

О жертвах или воздействии на окружающую среду не сообщается, а судно продолжает движение к следующему порту.

Как сообщает AP, иранское государственное телевидение сообщило об атаке, отметив, что танкер со сжиженным природным газом подвергся нападению после того, как "проигнорировал предупреждение". В то же время Иран не взял на себя непосредственную ответственность за инцидент.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Ранее во Франции заявили, что международная миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию, как только будут созданы все необходимые условия.