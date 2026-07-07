Украина готовит первую встречу "антибаллистической коалиции"

Украина ведет переговоры о встрече ранее анонсированной коалиции по производству противоракетной обороны в Европе.

Об этом заявил журналистам президент Владимир Зеленский перед началом встречи с канцлером Германии в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рассказывая о переговорах, уже прошедших в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что ставит задачу провести переговоры в формате государств-участников так называемой "антибаллистической коалиции"

"Организационно сложная встреча, над которой мы работаем и уже сегодня видим первые результаты, – это антибаллистическая коалиция. Мы сейчас работаем с нашими партнерами над датой (встречи в этом формате)", – заявил он.

Зеленский не уточнил, но из контекста следовало, что речь идет о встрече на уровне лидеров.

Это будут первые переговоры в таком формате. Идея создания такой коалиции впервые публично прозвучала в мае, когда состоялась встреча на уровне советников, посвященная формированию коалиции. Тогда речь шла о производстве противоракетной системы в Европе, но неизвестно, не будет ли формат расширен также на поставки перехватчиков Patriot для Украины.

Ранее Зеленский анонсировал "важное событие" для планов по новой противоракетной системе, но о результатах не сообщалось.

Также в июне президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания, Франция и Германия помогут Украине усилить противоракетную защиту.