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Україна та Данія підписали угоду про оборонну та безпекову співпрацю

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Новини — Вівторок, 7 липня 2026, 19:19 — Уляна Кричковська, Сергій Сидоренко

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє "Європейська правда", кореспондент якої перебуває в Анкарі.

В Офісі президента "Європейській правді" заявили, що попри загальну назву, йдеться про угоду типу Drone deal – співпрацю у сфері безпілотних технологій.  

Наразі деталей угоди офіційно не повідомляли.

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Фото: "Європейська правда"

Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією, а також із Нідерландами.

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Зеленський Данія Війна з РФ НАТО
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