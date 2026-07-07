Україна та Данія підписали угоду про оборонну та безпекову співпрацю
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Новини — Вівторок, 7 липня 2026, 19:19 — ,
Новини — Вівторок, 7 липня 2026, 19:19 — ,
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки на полях саміту НАТО в Анкарі.
Про це повідомляє "Європейська правда", кореспондент якої перебуває в Анкарі.
В Офісі президента "Європейській правді" заявили, що попри загальну назву, йдеться про угоду типу Drone deal – співпрацю у сфері безпілотних технологій.
Наразі деталей угоди офіційно не повідомляли.
Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією, а також із Нідерландами.
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