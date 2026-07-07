Україна та Данія підписали угоду про оборонну та безпекову співпрацю

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє "Європейська правда", кореспондент якої перебуває в Анкарі.

В Офісі президента "Європейській правді" заявили, що попри загальну назву, йдеться про угоду типу Drone deal – співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Наразі деталей угоди офіційно не повідомляли.

Фото: "Європейська правда"

Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією, а також із Нідерландами.