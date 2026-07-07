Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает "Европейская правда", корреспондент которой находится в Анкаре.

В Офисе президента "Европейской правде" заявили, что, несмотря на общее название, речь идет о соглашении типа Drone deal – сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

На данный момент подробности соглашения официально не сообщались.

Фото: "Европейская правда"

В тот же день Украина также подписала соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий с Эстонией, а также с Нидерландами.