Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности
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Новости — Вторник, 7 июля 2026, 19:19 — ,
Новости — Вторник, 7 июля 2026, 19:19 — ,
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности в рамках саммита НАТО в Анкаре.
Об этом сообщает "Европейская правда", корреспондент которой находится в Анкаре.
В Офисе президента "Европейской правде" заявили, что, несмотря на общее название, речь идет о соглашении типа Drone deal – сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.
На данный момент подробности соглашения официально не сообщались.
В тот же день Украина также подписала соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий с Эстонией, а также с Нидерландами.
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