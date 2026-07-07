Міністр оборони Фінляндії назвав головний виклик Європи у сфері оборони

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що найбільшим викликом для Європи у сфері оборони є пошук достатньої кількості людей для служби в збройних силах та зміцнення готовності громадян боротися за свою країну.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Хяккянен вважає, що зобов’язання країн НАТО щодо видатків на оборону – це "найлегша частина" убезпечення Європи й вона, на його думку, вже виконана.

"Європейські країни-члени НАТО також мають інвестувати значні кошти у збільшення чисельності військ. Оборону неможливо побудувати лише за допомогою обладнання та грошей – потрібні люди", – сказав він.

Міністр оборони Фінляндії зазначив, що в його країні є звичайні "батьки та матері, підготовлені до служби в армії та захисту своєї країни в разі потреби".

"Але по всій Європі пошук таких людей є великим викликом", – вважає він.

Хяккянен також зазначив, що ключовим питанням є те, наскільки успішно Німеччина реалізує заплановану реформу призовної служби. На його думку, це може стати прикладом для інших європейських країн.

У цьому контексті варто звернути увагу й на те, що останні опитування свідчать, що європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США, проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо.

Також писали, що понад 20% німецьких громадян, яким невдовзі виповниться 18 років, в опитувальниках від Бундесверу висловили зацікавленість у військовій службі.